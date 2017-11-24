Процедуры отбора судей в Верховный суд Украины требуют улучшения – послы G7

Послы стран "Большой семерки" (G7) отмечают, что процесс отбора судей в Верховный суд Украины в нынешнем году стал более прозрачным и конкурентным, однако требует дальнейшего анализа и улучшения. "Процесс отбора судей в Верховный суд Украины был значительно более прозрачным и конкурентным, чем в предыдущие годы, что является признаком прогресса в осуществлении судебной реформы в Украине…



Результаты отбора в Верховный суд указывают на необходимость более тщательного анализа процедур для дальнейшего улучшения, а также продолжение сотрудничества с гражданским обществом для поддержания конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении дипломатов, опубликованном посольством Германии в Украине в пятницу.



Послы указали, что украинские граждане и международное сообщество будут внимательно следить за тем, как ведут себя эти новые судьи при исполнении своих обязанностей и вне их.



"Обновление судебной системы только началось. Много уроков, изученных при осуществлении этого первого шага, могут быть применены при назначениях, которые остается сделать в Верховном суде, а также в апелляционных судах и судах первой инстанции", - добавили дипломаты.



Послы страны "Большой семерки" призвали судей добросовестно выполнять свои обязанности. "Мы призываем всех судей выполнять свои обязательства по прозрачности, независимости, добросовестность и преданности принципам верховенства права… выстраивать доверие общественности, тщательно изучая добросовестность кандидатов на выборах главы Верховного суда и председателей его четырех палат", - добавили дипломаты.



Послы уточнили, что судебная реформа является чрезвычайно важной для Украины. "Эта реформа является критически важной для продвижения украинской программы реформ и требований украинских граждан, исходя из их четко выраженных стремлений жить в современной и демократической стране", - резюмировали дипломаты.

