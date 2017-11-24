Tesla «сжигает» деньги со скоростью 480 тысяч долларов в час

Американский производитель Tesla последние двенадцать месяцев «сжигает» деньги со скорость восемь тысяч долларов в минуту. Как отмечает издание Blooomberg, при сохранении тенденции компания полностью исчерпает запас средств к шестому августа следующего года.



Только на производство доступного электрокара Model 3 фирма тратит порядка миллиарда долларов в квартал. При этом в Tesla уверены, что ей хватит средств, чтобы выйти на уровень производства пять тысяч автомобилей в неделю уже к марту 2018 года. После этого компания планирует «генерировать значительные денежные потоки от операционной деятельности».

Tesla Roadster второго поколения



По мнению старшего аналитика Bloomberg Intelligence Кевина Тинана, чтобы остаться на плаву Tesla необходимо к середине следующего года привлечь дополнительные два миллиарда долларов. Поэтому компания уже начала принимать депозиты от тех, кто хочет приобрести электротягач Semi или двухдверку Roadster нового поколения.



Так, депозит для Semi составляет 20 000 долларов за базовую модель и полная предоплата — 200 000 долларов — для версии Founders Series. За Roadster — 50 и 250 000 долларов соответственно.



В начале ноября текущего года Tesla опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2017 года. По итогам июня-сентября 2017 года чистый убыток компании составил 671,16 миллиона долларов, за последние девять месяцев — 1,28 миллиарда. Однако выручка выросла на 23 процента и составила 2,98 миллиарда долларов.

