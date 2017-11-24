В Египте в результате теракта в мечети погибли 50 человек

В результате теракта, произошедшего в мечети на севере Синайского полуострова, погибли не менее 50 человек, сообщает The Daily Star со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.



В твиттере телеканала сообщается, что, по данным Минздрава Египта, ранения получили еще не менее 75 человек.



По предварительным данным, террористы сначала устроили взрыв в мечети. Предполагается, что взрывное устройство привел в действие смертник.



Затем, заблокировав площадь у мечети внедорожниками, боевики открыли огонь по пытавшимся покинуть здание людям.

