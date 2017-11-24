ЕС выделил €40 млн Италии для борьбы с миграционным кризисом

Евросоюз выделил дополнительно €40 млн помощи Италии для борьбы с миграционным кризисом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).



"Еврокомиссия сегодня выделила почти €40 млн чрезвычайной помощи Италии, чтобы она лучше справлялась с миграционными потоками, прибывающими по Средиземному морю", - говорится в заявлении.



Новые средства пойдут на развитие 11 проектов по борьбе с кризисом. В частности, они должны способствовать улучшению условий для мигрантов и просителей убежища, включая медицинскую помощь и услуги переводчиков.



По данным МВД Италии, с начала года в Италию по морю прибыли чуть более 114 тыс. мигрантов, что почти на 32% меньше, чем за тот же период с начала года по ноябрь в 2016 году.

