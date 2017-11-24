Опубликованы семь худших сцен секса в литературе

Названы финалисты антипремии за худшее описание секса в литературе 2017 года. Отрывки опубликовала The Guardian.



В шорт-лист вошли семь сцен из книг. Жюри награды отметило, что «в этом году все не так плохо».



В финал вышли эпизоды из произведений The 7th Function of Language Лорана Бине, The Destroyers Кристофера Боллена, Mother of Darkness Венешии Уэлби, As A God Might Be Нейла Гриффитса, The Future Won't Be Long Джаретта Кобека, War Cry Уилбура Смита и Дэвида Черчилля и Here Comes Trouble Саймона Ро.



Один из номинированных отрывков из книги War Cry:



«— А теперь я возьму тебя, — сказал Леон. Он отвел ее на ту часть пляжа, где песок был сухой. Затем он снял свое пальто и положил его на землю, а она легла на него.



— Боже! — пробормотал он, ложась на нее сверху. — Чертовски холодно. Я отморожу себе член.



Она издала тихий мурлычащий смешок: "Глупый. Почему ты не засунешь его в теплое место?"»

