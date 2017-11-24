Лютых морозов зимой не будет - метеорологи

Сильных холодов в Украине этой зимой не ожидается, осадков будет мало, перепады температуры становятся привычными, и к ним надо адаптироваться, рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.



По ее словам, зима в Украине уже фактически началась, поскольку температура воздуха опустилась ниже нуля. "По поводу повышения понижения температуры хочу сказать следующее. Вы заметили, что с начала года погодные условия очень менялись: около пяти дней резкое похолодание, коло пяти дней сильное повышение температуры. Это теперь наша действительность и к этому надо приспосабливаться. И зима будет именно такого характера. Отдельные дни будут морозными, другие – теплыми", - рассказала В.Мартазинова на пресс-конференции в пятницу.



Говоря непосредственно о среднемесячной температуре в каждом из зимних месяцев, В.Мартазинова отметила, что в декабре она будет в пределах нормы: 3-4 градуса мороза на большей части территории Украины.



По ее словам, осадки на одной части территории Украины будут обычными, а на другой недостаточными для этого времени года.



"Мы ожидаем начало декабря холодным, будет более морозная температура. Это похолодание будет держаться первую декаду, по сути всю, и где-то к концу декады температурный режим будет переходить на более высокие температуры. Настолько высокие, что среднесуточная температура может быть 3–6 градусов в отдельных областях Украины", - рассказала метеоролог.



"Что следует ожидать к новому году? После такого резкого потепления… следует ожидать резкого похолодания к 27 и 28 декабря. Оно будет кратковременным, но, тем не менее, ночные температуры могут быть очень низкими", - добавила В.Мартазинова.



В январе, по ее словам, среднемесячная температура будет складываться из сильных похолоданий и сильных потеплений. И в целом температура будет в пределах нормы и немножко выше, также следует ожидать гололед и гололедицу. Снежный покров будет невысоким.



В первые дни января температура воздуха будет подниматься, будет плюсовая температура, но через какое-то время ориентировочно к 10 января будет резкое похолодание. "Получается, что первая половина зимы это самые морозные дни", - уточнила метеоролог.



Что касается февраля, то, по словам В.Мартазиновой, температура будет немного выше средней для этого времени года. "То есть температура воздуха на большей части ожидается в пределах нормы и выше нормы. Холод, о котором говорили, в наших прогнозах не просматривается. Что касается осадков, то на большей часть территории Украины - западные, северо-западные, центральные районы будут подвержены дефициту осадков. Это плохо для конца зимы, потому что февраль готовит для сельского хозяйства запас влаги", - рассказала она.



Метеоролог подчеркнула, что похолодание следует ожидать к середине февраля, но оно будет кратковременным.



Также В.Мартазинова рассказала, что перед резкими перепадами температурного режима следует ожидать осадков в виде снега или дождя.

