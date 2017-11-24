Президент Чехии рассказал о «наглости и неучтивости» главы ДНР

Президент Чехии Милош Земан назвал «наглостью и неучтивостью» поведение главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, которого он просил освободить осужденного за шпионаж украинского историка-религиоведа Игоря Козловского.



Земан рассказал, что написал письмо Захарченко около шести месяцев назад. Глава ДНР, по словам Земана, ничего ему не ответил. Чешский президент заявил, что это «наглость и неучтивость». Он предупредил, что в будущем будет «так же пренебрежительно» отзываться о ДНР.



Президент Чехии просил Захарченко освободить историка, поскольку тот болен. «[Вопрос об освобождении] технически можно решить в рамках Минских соглашений, предусматривающих обмен заложниками», — считает Земан.



Он добавил, что также обращался по поводу освобождения Козловского к помощнику Владимира Путина Владиславу Суркову, который, по его словам, является «связным» между Россией и ДНР. Чешский президент не уточнил, выполнил ли Сурков его просьбу.



«Если бы я написал 50 книг, [как Игорь Козловский], у меня не было бы времени на шпионаж», — отметил Милош Земан.



Игорь Козловский был задержан в Донецке в январе 2016 года. Сначала его обвинили в хранении двух гранат, позже — в шпионаже. В мае 2017 года суд самопровозглашенной ДНР приговорил Козловского в двум годам и восьми месяцам тюрьмы. Суд назвал его «особо неблагонадежным гражданином», поскольку Козловский имел связи с запрещенными в ДНР украинскими организациями.



Международная правозащитная организация Amnesty International признала Козловского узником совести. Правозащитники считают, что его вина заключается в том, что он «не скрывал в Донецке своих оппозиционных взглядов».



Игорь Козловский — известный в Украине историк-религиовед. Автор около пятидесяти научных публикаций. Возглавляет Донецкое областное отделение Украинской ассоциации религиоведов.

