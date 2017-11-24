162 украинца находятся в плену боевиков – Геращенко

Боевики удерживают на данный момент 162 украинца, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.



"На сегодняшний день у нас 162 заложника находятся на оккупированных территориях. Это гражданские, военные, женщины, среди них есть и журналист и трое волонтеров. Все эти люди, родственники которых обратились в СБУ, и их родных и близких разыскивали и включили в соответствующие списки", - сказала она в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу.



По ее словам, из 162-х Киев установил местонахождение 94 украинских заложников на территории ОРДЛО, хотя представители ОРДЛО называют несколько меньшее количество людей, но "мы настаиваем, что знаем местонахождение 94 людей".



И.Геращенко напомнила, что Украина несколько месяцев предлагала разблокировать процесс освобождения заложников, однако ее предложения не устроили другую сторону.



"Мы несколько месяцев предлагали: давайте разблокируем процесс освобождения заложников, давайте мы передадим всех возможных, где мы можем по украинскому законодательству, граждан, которые совершили преступления, и где это возможно, задействовать процедуру помилования, чтобы только разблокировать процесс освобождения заложников… К сожалению, более четырех месяцев мы вели эти переговоры, но все это было заблокировано, поэтому было сделано другое предложение", - рассказала она.



И.Геращенко напомнила, что украинская сторона для разблокирования процесса освобождения готова была отдать 313 человек, чтобы вернуть 88 украинцев, подтвержденных ОРДЛО.



"К сожалению, более четырех месяцев мы вели эти переговоры, но все это было заблокировано, поэтому было сделано другое предложение", - рассказала она.



Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что в настоящее время ведется серьезная работа по освобождению заложников. "И мы очень надеемся, что до конца года мы будем иметь позитивные новости", - подытожила она.



И.Геращенко подчеркнула важность предстоящей 29 ноября встречи гуманитарной подгруппы в Минске. По ее словам, украинская сторона надеется выйти на конкретную дату начала освобождения заложников.



Кроме того, украинская сторона будет параллельно двигаться, чтобы добиться освобождения всех 94 украинцев, местонахождение которых Киеву известно, а также добиваться установления местонахождения всех известных на сегодня 162 украинских заложников.



Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук выразил ожидания, что первый этап обмена пройдет по формуле "306 на 74". По его данным, на сегодняшний день установлены 386 человек, удерживаемых на территории Украины, которых разыскивают ОРДО и ОРЛО. На территории непризнанных республик установлены и подтверждены 94 человека из 157 разыскиваемых.



"Из 80 человек (386 установленных без 306 участвующих в первом этапе обмена) есть те, кто привлекается за особо тяжкие преступления. По действующему законодательству, мы не можем освободить сегодня лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, так как на них не распространяется даже амнистия", - констатировал В.Медведчук.

