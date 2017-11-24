Лукашенко заявил, что Киев нарушил договоренность по делу о шпионаже

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с лидером Украины Петром Порошенко шпионский скандал вокруг украинского журналиста Павла Шаройко во время встречи в Объединенных Арабских Эмиратах в начале ноября. "Он (Порошенко - ИФ) мне задал этот вопрос. И я ему ответил фактами. Я ему признался, что с первого до последнего дня операции по нейтрализации шпионской сети был в курсе.



Такая практика - председатель КГБ мне доложил сразу", - заявил А.Лукашенко в пятницу в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.



Слова главы государства приводит госагентство БелТА.



Встреча лидеров Белоруссии и Украины прошла в ОАЭ 2 ноября.



17 ноября стало известно о том, что 25 октября в Минске был задержан собкор UA: Украинское радио П.Шаройко.



Официальный представитель Комитета госбезопасности Белоруссии Дмитрий Побяржин в понедельник, 20 ноября, сообщил, что КГБ задержал П.Шаройко по обвинению в "создании в республике агентурной сети". По его словам, П.Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины, а координацию его разведывательной деятельности осуществлял советник посольства Украины в Белоруссии Игорь Скворцов, в связи с чем, последний был объявлен персоной нон грата.



Украина, в свою очередь, руководствуясь принципом взаимности, выслала белорусского дипломата из страны.



МИД Белоруссии расценил решение Киева выслать белорусского дипломата как абсолютно безосновательное и назвал его недружественным шагом.

