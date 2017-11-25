Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Он назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений. Об этом говорится в заявлении главы министерства госбезопасности (МГБ) республики Леонида Пасечника, размещенном в пятницу на сайте Луганскинформцентра. "Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья.

Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики вплоть до предстоящих выборов", - говорится в заявлении.



Пасечник поблагодарил Плотницкого за его решение и оказанное ему доверие. Он отметил, что Плотницкий внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. "Он является одним из подписантов минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению минских соглашений", - отметил он.



Пасечник также заявил о своей приверженности минским соглашениям. "Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства", - указал Пасечник.



В своем заявлении он также подчеркнул, что "Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме". "Со своей стороны хочу заверить жителей ЛНР, что сделаю все зависящее от меня на благо жителей Луганщины", - заключил Пасечник.



Одновременно с заявлением Леонида Пасечника были опубликованы заявления председателя Народного совета ЛНР Владимира Дегтяренко и председателя Совета министров республики Сергея Козлова.



Дегтяренко сообщил, что в "Народный совет Луганской народной республики поступило заявление Плотницкого Игоря Венедиктовича о сложении с себя полномочий главы республики и его заявление о назначении на должность и. о. главы республики Пасечника Леонида Ивановича".



"У меня нет сомнений, что Народный совет поддержит кандидатуру Пасечника Леонида Ивановича на должность исполняющего обязанности главы Луганской народной республики. Все необходимые для этого изменения в нормативно-правовые акты будут внесены безотлагательно", - подчеркнул он.



В свою очередь Козлов заявил, что сегодня доложил Пасечнику о работе Совета министров и получил от него указания. По словам Сергея Козлова, Совет министров продолжает работать в штатном режиме.

