Полиция назвала количество дезертиров в ВСУ

В Украине по статье Уголовного кодекса о дезертирстве в 2017 году разыскиваются 68 человек. Об этом на брифинге в пятницу, 24 ноября, рассказал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Роман Козьяков, передает Укринформ. "В 2017 году самовольно оставили военную службу, то есть находятся в розыске за дезертирство, 68 человек", – сказал Козьяков.

Он уточнил, что это касается дезертирства как из района АТО, так и со срочной военной службы.



Напомним, в соответствии со ст.408 УК Украины, дезертирство наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет; дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц – на срок от 5 до 10 лет, а если оно совершено в условиях военного состояния или в боевой обстановке, – от 5 до 12 лет.

