Крымчане не хотят учиться в украинских вузах

Относительно небольшое количество крымчан изъявило желание получить высшее образование в украинских университетах, "выделенные им бюджетные места не освоены", сообщил на пресс-конференции постоянный представитель президента Украины Борис Бабин в пятницу.



Закон о доступе к высшему образованию на Украине абитуриентов из Крыма был принят Верховной радой Украины 16 мая и подписан главой государства в субботу. Его целью является создание дополнительных возможностей жителям полуострова для обучения в высших учебных заведениях, находящихся на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей Украины по результатам вступительных испытаний в пределах установленной квоты. Законом для вступления в вузы этих пяти областей абитуриентам из Крыма устанавливаются квоты в объеме 1000 мест государственного заказа.



"Мы видим ситуацию, когда выделенные бюджетные места не освоены, количество крымчан, которые обратились не такая относительно большая", — сказал Бабин, пообещав "делать все, чтобы эти показатели вышли на уровень, соотносительный с демографической ситуацией на полуострове".

