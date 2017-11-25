"Нафтогаз": потеря транзита газа может стоить Украине независимости

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что потеря транзита газа через украинскую ГТС может стоить стране независимости. "Она (ГТС — ред.) более надежная, она финансово более интересна, и что самое интересное, она решает для вас вопрос безопасности. Я уверен, что транзит газа по территории Украины является стратегическим: как для России, которая хочет его убрать, так и для Украины, который он нужен для получения денег, так и для Европы.

Потому что потеря этого потока может стоить нам потери независимости", — сказал Коболев в эфире телеканала "Прямой" в пятницу.



Ранее Коболев заявил, что реализация "Северного потока-2" и "Турецкого потока" полностью лишит Украину транзита газа и сократит стоимость украинской газотранспортной системы в пять раз. При этом, по его словам, участием в управлении украинской ГТС заинтересовались три европейские компании.



РФ неоднократно заявляла, что политизировать ситуацию вокруг "Северного потока-2" нелепо.



Верховная рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

