В МИД Венгрии повторили, что не поддержат европейские планы Украины без отмены закона об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто повторил тезис о "дискриминационности" украинского закона об образовании и заявил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены соответствующего закона.



Об этом он заявил на полях саммита в Брюсселе в пятницу, передает Радио Свобода.



"Мы не можем этого сделать и поддержать евроатлантические усилия, ведь Киев пренебрег правами нацменьшинств и грубо нарушил соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, вступившей в силу в начале сентября", - сказал Сийярто.



По его словам, если для Украины важно интегрироваться в структуры ЕС и НАТО, она должна выполнить свои международные обязательства, в частности отозвать, по мнению министра Сийярто, "дискриминационный" по нацменьшинствам Украины закон об образовании. Только в этом случае Украина снова может рассчитывать на полноценную поддержку Венгрии, отметил венгерский чиновник.



Он также отметил, что Венгрия "не принесет в жертву закарпатских венгров на алтарь мировой политики".

