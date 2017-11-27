Порошенко хочет ввести ответственность за непризнание Голодомора геноцидом

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине следует ввести ответственность за непризнание Голодомора геноцидом. Об этом он сказал во время выступления у Мемориала жертв Голодомора. По его словам, пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста.

"Я думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух (Голодомора и Холокоста - Прим.Ред.) беспрецедентно ужасных трагедий. Чтобы те, кто будет жить после нас, придерживались закона о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - сказал Порошенко.



Глава государства добавил, что 14 стран на уровне парламентов признали Голодомор - геноцидом.



"Надо, чтобы на всех континентах осознали, что непризнание Голодомора так же аморально, как и отрицание Холокоста", - сказал Порошенко.

