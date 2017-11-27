Меркель выступила против новых выборов в Германии после провала коалиции

После провала коалиционных переговоров в Германии, канцлер Германии Ангела Меркель выступила против проведения новых выборов в стране. Об этом cообщает Associated Press.



"Люди проголосовали. И я абсолютно не поддерживаю просьбу людей опять проголосовать, если мы ничего не сможем сделать с результатами", - заявила Меркель во время выступления на партийном собрании в Кюлунгсборне.



Напомним, по итогам прошедших 24 сентября выборов блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.



Если Меркель не сможет собрать коалицию, то единственными вариантами могут быть правительство меньшинства или новые выборы.

