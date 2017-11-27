Хуг впервые встретился с жителями Донецка

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг впервые провел встречу с жителями Донецка, сообщил журналистам представитель пресс-службы СММ ОБСЕ. "Подобную встречу в Донецке мы организовали впервые. У жителей была возможность пообщаться с Александром Хугом и задать ему вопросы", — сказал представитель СММ.

Встреча прошла в центре Донецка в гостинице, где располагаются представители СММ ОБСЕ.



Ранее специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе на 60% по сравнению с прошлой неделей.



Об этом в пятницу на брифинге заявил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг.



"Уровень насилия растет. Возросло нарушение режима прекращения огня на 60%. Мы зафиксировали более 9 тыс. нарушений за прошлую неделю. Это наибольший недельный показатель с середины июня", - сообщил он.



По словам Хуга, 30% всех нарушений зафиксировано в районе треугольника Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт. "Особенное беспокойство вызывают боевые действия на горловском направлении после четырехнедельного спокойствия, доказывая этим, что насилие может возникнуть в любое время", - добавил он.



Кроме того, СММ отмечает увеличение роста использования запрещенного минскими договоренностями вооружения. Так, за минувшую неделю зафиксировано 360 случаев по сравнению с 67 фактами неделей ранее.



Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие, которое получило название "школьное", так как было приурочено к началу учебного года. Однако уже на следующий день обстрелы продолжились.



