Папа Римский Франциск заявил, что молится за Украину

Папа Римский Франциск заявил, что молится за Украину, поскольку сила веры может помочь исцелить раны прошлого и поощрить движение к миру. Обращаясь с традиционной проповедью к многочисленным паломникам, собравшимся в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик поприветствовал верующих Украины, где в субботу прошел День памяти жертв голодоморов.

"Приветствую украинскую общину, которая вспоминает трагедию голодомора, голодной смерти, спровоцированной сталинским режимом, с миллионами жертв. Молюсь за Украину, потому что сила веры может способствовать исцелению ран прошлого и поощрить сегодня пути к миру", — сказал папа Франциск.



Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР: Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

