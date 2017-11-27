Папа Римский Франциск заявил, что молится за Украину

Папа Римский Франциск заявил, что молится за Украину

Папа Римский Франциск заявил, что молится за Украину, поскольку сила веры может помочь исцелить раны прошлого и поощрить движение к миру. Обращаясь с традиционной проповедью к многочисленным паломникам, собравшимся в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик поприветствовал верующих Украины, где в субботу прошел День памяти жертв голодоморов.

"Приветствую украинскую общину, которая вспоминает трагедию голодомора, голодной смерти, спровоцированной сталинским режимом, с миллионами жертв. Молюсь за Украину, потому что сила веры может способствовать исцелению ран прошлого и поощрить сегодня пути к миру", — сказал папа Франциск.

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР: Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.