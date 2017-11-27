Путин продолжит "дипломатический марафон" по урегулированию ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин продолжит "дипломатический марафон" по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон. Можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться", - сказал он.



22 ноября лидеры России, Ирана и Турции - Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган - провели встречу в Сочи, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в этом процессе должно стать проведение в Сочи Конгресса национального диалога Сирии.



Песков также сообщил, что состоявшаяся перед этой встречей беседа Путина и президента Сирии Башара Асада "внесла очень большой вклад в достаточно успешное завершение недавней сочинской встречи".



В преддверии трехсторонней встречи Сочи посетил сирийский лидер Башар Асад, который провел с Путиным переговоры, посвященные ситуации в стране и в регионе. Путин сообщил, что проинформировал Эрдогана и Роухани о встрече с Асадом, отметив "высказанную сирийским руководством приверженность принципам мирного решения кризиса, готовность провести конституционную реформу и свободные подконтрольные ООН выборы".

