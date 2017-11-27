Британия отказалась признать Голодомор геноцидом

Правительство Великобритании отказалось признавать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Об этом сообщает украинское посольство в Лондоне, передает Голос Америки. Как отмечается, специальные парламентские слушания по этому вопросу прошли в Лондоне 7 ноября. Инициировала слушания депутат от правящей Консервативной партии Полин Латам.

В итоге МИД Великобритании сообщило, что решило не менять позицию, согласно которой термин "геноцид" Лондон официально применяет к преступлениям в Сребренице, Руанде и в отношении Холокоста.



"Голодомор случился до принятия Конвенции ООН о геноциде 1948 года, которая определила геноцид как концепцию международного права, а международное право нельзя применять ретроспективно", - заявили в Британии.

