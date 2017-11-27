В Крыму собираются оспорить санкции

В Крыму стартовала работа по оспариванию санкций против полуострова, первые иски могут быть поданы в 2018 году. Об этом заявил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохова.



По его словам, говорить о каких-то результатах по санкциям пока рано.



"Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое — оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе", — заявил Молохов.



Также юристы работают над оспариванием санкций в целом против Крыма.



"Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы. Пока этот вопрос не решен", — рассказал он.



Напомним, вслед за Европейским союзом пять стран-партнеров ЕС продлили до 23 июня 2018 года санкции против Крыма.

