Пушков ответил на идею Порошенко об ответственности за отрицание голодомора

Пушков ответил на идею Порошенко об ответственности за отрицание голодомора

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко ввести ответственность за непризнание голодомора и холокоста.

Политик отметил парадоксальность подобных высказываний со стороны нынешней киевской власти, которая прославляет украинских коллаборационистов.

"Порошенко задумал закон о непризнании холокоста. Видимо, забыл, что в украинском холокосте в Бабьем Яру участвовали "герои" нынешней Украины", — написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Порошенко призвал принять закон об ответственности за отрицание голодомора, сравнив его с холокостом. Кроме того, украинский лидер выразил желание, чтобы Россия "покаялась" за голодомор.

На Украине действует закон, который признает голод 1932-33 годов "геноцидом украинского народа". В России действия Киева воспринимаются как попытка политизировать историю и посеять раздор между народами.