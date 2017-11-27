Собаки продлевают жизнь своим владельцам

Шведские медики выяснили, что владельцы собак реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает N+1.



Ученые из Уппсальского университета под руководством доцента Факультета медицинских наук Тове Фалля провели самое масштабное на сегодняшний день исследование на эту тему.



Результаты 12-летнего исследования показали, что одинокие и пожилые владельцы собак чувствуют себя в меньшей социальной изоляции и более физически активны, чем люди, не имеющие животных.



Также выяснилось, что на уменьшение риска смерти влияет порода собаки. У владельцев охотничьих пород, таких как пойнтеры и сеттеры, риск смерти был меньше, чем у владельцев других пород.

