"Аритмия" и "Нелюбовь" получили по "азиатскому Оскару"

Режиссер Андрей Звягинцев получил приз Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии (Asia Pacific Screen Awards - APSA Academy) в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Нелюбовь".



Гран-при APSA Academy, которую называют "азиатским Оскаром", вручили актеру Александру Яценко за роль в фильме "Аритмия" Бориса Хлебникова, а создатели фильма "Мешок без дна" Петр Духовский и Тимофей Лобов были награждены за лучшую операторскую работу, сообщает The Hollywood Reporter.



В этом году международное жюри APSA возглавила известная австралийский монтажер Джилл Билкок, также в состав жюри вошли филиппинский писатель и режиссер Адольфо Аликс-младший, китайская актриса Хе Сайфей, программный директор токийского кинофестиваля Йоши Ятабе и казахский писатель, режиссер и оператор Адильхан Ержанов.



В этом году "азиатский Оскар" вручался в 11-й раз. На награды претендовали более 300 фильмов из более чем 50 стран, в шорт-лист были включены 42 картины из 25 стран. Лучшим игровым фильмом стала австралийская "Милая страна".







