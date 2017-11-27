Британия и ЕС засекретят размер компенсации за Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достигла договоренности с Европейским союзом засекретить окончательный размер компенсации за выход страны из ЕС, который может превысить 40 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета The Sunday Times.



Как отмечается, Мэй заверила лидеров Евросоюза в том, что правительство Британии готово заплатить большую сумму за Brexit в обмен на согласование условий нового торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем.



"В соглашении о выходе из ЕС не будет цифр", - цитирует газета одного из высокопоставленных чиновников Евросоюза.



Также сообщается, что стороны засекретят конкретные британские обязательства перед ЕС и не будут их излагать в письменной форме, чтобы избежать политического шума.



Напомним, Евросоюз разрабатывает специальный план на случай, если переговоры о выходе Великобритании из ЕС завершатся без соглашения о Brexit.

