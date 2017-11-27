"Черный куб" на Подоле строили, в основном, за деньги киевлян, а не вложений Рошен

Бюджет Киева выделил на реконструкцию театра на Подоле, называемого в народе "Черный куб", в три раза больше денег, чем компания Roshen.



Об этом сообщается в сюжете "Схем".



"Недавно открыли Театр на Подоле. Если прогуливаться мимо, то увидеть на нем можно только одну табличку - с благодарностью меценату кондитерской корпорации Roshen, которая помогла со строительством финансово. Может даже сложиться впечатление, что запуск театра - это исключительная заслуга частной корпорации президента. Но на самом деле не меньше денег в его восстановление вложили и сами киевляне - через финансирование долгостроя из бюджета города в течение долгих лет", - говорится в сюжете.



Сколько было потрачено



Журналисты отметили, что из городского бюджета на реконструкцию театра только за последние 15 лет выделили 17,6 млн долларов, что втрое больше, чем вложила кондитерская корпорация - 6,8 млн долларов.



Напомним, 9 октября 2017 Петр Порошенко торжественно открыл Театр на Подоле. Он поблагодарил кондитерскую корпорацию "Рошен", владельцем которой является, за то, что театр наконец-то открылся :"Хотел поблагодарить за то, что этот театр является, "Рошен". И президенту "Рошен". Он сегодня здесь есть - это Вячеслав Москалевский. Он приложил кучу усилий для того, чтобы это произошло. Хочу настоять, что это было нелегко".



В то же время эксперт по градостроительству Виктор Глеба предполагает, что меценат - корпорация "Рошен" - присвоила себе ключевую роль в реконструкции театра.



"На разрезе видно, что готовность объекта была 85%. И по контуру, и по фактажа фотографий, на момент получения спонсором здания. И мы, киевляне, участвовали финансовую в строительстве театра. И, к сожалению, все лавры достались одному человеку - владельцу "Рошен", - заявил Глеба.



"Все потерялось во время Майдана"



К слову, в КГГА не смогли дать ответ на вопрос - сколько денег из городского бюджета потрачено на театр.



Не смогли озвучить цифры ни в районной администрации, ни в департаменте финансов КГГА. Отмечают, что документы потеряны еще во время Революции достоинства.



"В связи с событиями, произошедшими во время проведения массовых акций гражданского протеста в 2013-2014 годах, информацию о финансировании из бюджета города Киева объектов капитального строительства к 2014 году в департаменте финансов потеряно", - ответили в департаменте финансов Киевской городской администрации на запрос редакции "Схем".



Несмотря на непонятную ситуацию с финансовыми документами, которые якобы исчезли, журналистам удалось проанализировать суммы, которые закладывались в городском бюджете на реконструкцию театра в рамках ежегодных программ социально-экономического развития. Данные на сайте Киевского горсовета сохранились только с 2000 года. Поэтому редакция проанализировала 15 программ - с 2000 по 2015-й включительно, до прихода частного мецената - компании "Рошен".



В течение 15 лет на реконструкцию театра в бюджете закладывались разные суммы. Общая сумма с 2000 по 2015 годы составляет 103,75 миллиона гривен. А это всего на треть меньше 174 миллиона заявленного взноса "Рошен".



С учетом почти ежегодной смены курса доллара в течение периода финансирования театра из бюджета Киева получим сумму в 17,61 миллиона долларов. Именно столько средств заложили в программы на реконструкцию театра до появления мецената - корпорации "Рошен". И эта сумма в три раза выше, чем вклад корпорации, если анализировать в долларовом эквиваленте (6,8 миллиона долларов).



О плате киевлян за "Черный куб" решили промолчать



Табличка на стене Театра на Подоле торжественно сообщает, что здание реконструировано и оборудовано на средства компании "Рошен". По данным компании, это 174 миллиона гривен или по курсу на момент финансирования, 6,8 миллиона долларов. Здесь могла бы быть еще одна табличка, в которой говорилось бы о 17 млн собранных с киевлян налогов, но об этом решили не сообщать.



Почему вклад киевлян, за счет которого десятилетиями финансировалась реконструкция, остался без внимания, а все внимание и благодарность получила корпорация, владельцем которой является президент Украины? Об этом "Схемы" спросили у самого Петра Порошенко, однако он посоветовал им обратиться в корпорацию "Рошен".



"Обращайтесь к "Рошен", пусть они дадут вам ответ. Все просто. Я думаю, что вы неточную информацию. Проверьте, и я тоже проверю", - ответил президент Украины.



В ответ на запрос редакции с "Рошен" сообщили, что не располагают информацией, сколько в театр выделялось бюджетных средств: "Информация, связанная с указанной реконструкцией в период до появления мецената, не касается корпорации "Рошен".



Ремонт оказался с дефектом



Также в сюжете говорится, что качество выполнения работ предыдущих подрядчиков оставляет желать лучшего. "Когда начались работы по реконструкции, выяснилось, что в несущих конструкциях недостаточное количество арматуры, зафиксировано непрофессионально выполнения работ по армированию, и это отражено в дефектных актах работ, - сообщили журналисты.



Поэтому можно предположить, что городские бюджетные средства не всегда осваивались в запланированном объеме, а власть управляла строительством неэффективно. Экс-начальник Главного управления культуры и искусств КГГА Александр Быструшкин убеждает: театр открыли бы в 2007 году, если бы не очередные выборы мэра.



"Мы хотели его открыть в 2007 году. И открыли бы. Потому что к лету, когда состоялись перевыборы, и Черновецкий со своей розчудесною молодой командой пришел к власти, то там уже было на 80 процентов построен. Такие хозяйственники пришли ... Кустарники выросли на той недострое", - рассказал Александр Быструшкин.



Автор реализованного проекта Театра на Подоле Олег Дроздов тоже жалуется: "Было три проблемы: дорогие материалы, преступно плохое качество строительства, отсутствие охраны и воровство смонтированного оборудования".



Так кто же виноват?



Генподрядчиком строительства театра к появлению мецената была компания "БМК Планета-Буд", связанная с экс-народным депутатом из Енакиево Валерий Мошенский. Но связаться с фирмой не удалось - по месту регистрации ее нет, по указанным телефонам о такой фирме не слышали.



В 2011 году СБУ заявляла о хищении более двух с половиной миллионов гривен при реконструкции. Прошло 6 лет. Результат расследования и кого привлекли к ответственности? "Схемы" прошли длинную цепочку переписки с правоохранительными органами.



В СБУ сообщили: "В Главном управлении отсутствует информация о состоянии расследования указанной уголовного дела и возможного привлечения каких-либо лиц к уголовной ответственности. Главным управлением материалы о противоправной деятельности в ходе проведения реконструкции Киевского академического драматического театра на Подоле направлены в прокуратуру Подольского района (сейчас Киевская местная прокуратура №7)".



Руководитель упомянутой прокуратуры передал запрос в Нацполицию.



В итоге круг замкнулся. Оказалось, что и в этом ведомства нет производства о растрате средств во время строительства Театра на Подоле.



Получается, бюджетные средства выделили, но вся отчетность исчезла еще во время революции, а хищения из городской казны почему-то никто не расследует. Хотя должны были бы понести наказание, и это, возможно, могло бы стать напоминанием о большой денежный вклад киевлян в появлении долгожданного Театра на Подоле и основанием поместить на здание табличку еще одной благодарностью. Теперь уже горожанам.





