В ДНР заявили о провале наступления ВСУ из-за фото главы Генштаба на фоне карты операции

Наступление украинской армии в районе Горловки на этой неделе было успешно отбито, так как минобороны страны, желая отчитаться о работе, опубликовало фотографии, на которых начальник Генерального штаба запечатлен на фоне карт с замыслом этой операции. Об этом в воскресенье заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.



"Утечку информации о наступлении Вооруженных сил Украины [ВСУ] в районе Горловки и Фрунзе допустил лично начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко во время совещания с комбригами на прошлой неделе. Ради собственного пиара, по итогам данного совещания на официальном сайте министерства обороны Украины были опубликованы фотографии, в кадр которых попали рабочие карты с замыслом действий в районе Светлодарской дуги", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.



По словам Басурина, разведка ДНР, основываясь на этих данных, получила более подробную информацию. "Стали известны районы сосредоточения войск противника, а также направления готовящихся ударов", - пояснил представитель оборонного ведомства. В результате контрмер командование украинских силовиков, не успев начать наступательные действия в районе Фрунзе, "уже понесло непоправимые потери в личном составе, на что не рассчитывало". В свою очередь в бою под Горловкой "украинская сторона заняла тактически невыгодные позиции", которые оказались в низине и хорошо простреливались, уточнил Басурин.

