Победителем конкурса "Детское Евровидение - 2017" стала россиянка Полина Богусевич

Представительница России 14-летняя Полина Богусевич стала победителем международного песенного конкурса "Детское Евровидение - 2017", прошедшего в воскресенье вечером в Тбилиси. Композиция "Крылья" в исполнении Полины набрала в общей сложности 188 очков и заняла первую строчку конкурсной таблицы.



Самую высокую оценку в 12 баллов конкурсантке от России поставили члены национальных жюри четырех стран-участниц конкурса: Австралии, Грузии, Македонии и Португалии. В сумме от национальных жюри 15 стран (по правилам конкурса жюри не может голосовать за песню страны, которую оно представляет), Полина получила 122 балла и занимала второе место, уступая первенство 12-летнему Григолу Кипшидзе из Грузии.



В этом году впервые на выбор победителя "Детского Евровидения" путем онлайн-голосования могли повлиять и зрители. По итогам подсчетом голосов, поступивших от зрителей из 16 стран-участниц конкурса, Полина набрала еще 66 баллов, получив в сумме победные 188 баллов.



Кипшидзе, получивший от национальных жюри стран-участниц 143 балла, а от зрителей 42, занял второе место с 185 баллами. Высшие 12 баллов ему присудили жюри Армении, Албании, Белоруссии, Польши, Украины и России.



Занявшая третье место представительница Австралии Изабелла Кларк набрала в результате обоих голосований 172 балла (93 от национальных жюри и 79 от зрителей).



Представительница Украины Анастасия Багинская с песней "Не зупиняй" заняла седьмое место. Она получила 147 баллов.







