FT: Совет Европы рассматривает вопрос об отмене антироссийских санкций

Совет Европы (СЕ) рассматривает вопрос снятия с России санкций, которые были введены в связи с военным конфликтом на Украине в 2014 году. Как сообщила в воскресенье газета Financial Times, в международной организации опасаются, что РФ решит выйти из ее состава. "Это несет негативные последствия для Европы, поскольку мы получим Европу без России. Это будет большим шагом назад", - приводит издание слова генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда.

Он опроверг утверждения о том, что российские официальные лица встречались с ним и угрожали выходом из состава организации, отмечает газета. По словам Ягланда, отказ Москвы от уплаты взносов в бюджет СЕ может привести к тому, что Россия добровольно или по инициативе других стран покинет организацию. "Насколько я понимаю, это может произойти", - сказал он.



"Никто не хочет давать сигнал о том, что мы принимаем аннексию Крыма. Речь не идет о подрыве этой принципиальной позиции, - отметил Ягланд. - Но мы должны трезво оценивать, каков наш мандат. У нас есть мандат на защиту прав человека в России и Крыму, а также повсюду, где на континенте живут люди".



Россия в конце июня приостанавливала выплату своего взноса в бюджет СЕ за 2017 год в связи с неучастием своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года; в январе 2016 года ее делегация отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

