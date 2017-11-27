КГБ Беларуси: Шаройко следил за военными объектами РФ

В спецслужбе Беларуси утверждают, что украинский шпион Павел Шаройко собирал информацию о военных объектах России в республике, сообщил телеканала "Беларусь 1".



В эфире телеканала показали кадры оперативной съемки КГБ. На допросе Шаройко признал, что якобы является сотрудником кадрового аппарата военной разведки.



"После увольнения в 2009-м всего через два года он был восстановлен в число офицеров действующего оперативного резерва. Затем под прикрытием должности обычного корреспондента начал работу в Беларуси. Утверждается, что во время обыска на электронных носителях Шаройка обнаружили копии разведывательных донесений, а также задания от кураторов", – говорится в сообщении на сайте "112.Украина" в понедельник утром со ссылкой на белорусские СМИ.



Подчеркивается, что по данным телеканала, советнику посольства Украины в Беларуси Игорю Скворцову и Шаройко было поручено предоставить сведения об особенностях таможенного режима в части ввоза в государство технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники.



Также Шаройко собирал информацию о наличии в пограничных районах с Украиной покрытия операторов мобильной связи, распределении радиочастного ресурса, состоянии радиолюбительства среди местного населения.



"На 2017 год в качестве задания, как заявляет телеканал, им были определены такие объекты как Совет министров, МИД Беларуси, посольство и военные объекты России в стране. Им надлежало на протяжении года изучить эти объекты, заводить и развивать здесь знакомства, начинать или продолжать получение информации о них. При обыске якобы найдены псевдонимы еще как минимум 16 участников агентурной сети", говорится в сообщении.



Как сообщалось, 17 ноября стало известно о задержании собкора UA:Украинское радио Шаройко 25 октября в Минске. "Украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября. В тот же день в квартире, где Павел живет с семьей - женой Еленой и дочерью - был проведен обыск. Задержание (арест) провело КГБ Беларуси. Павел имеет только государственного адвоката, т.е. предоставленного белорусскими властями. О привлечении другого адвоката посольством Украины в Республике Беларусь ничего не известно. С семьей Павел общается письмами. Первое пришло к жене по почте только через полторы недели", - написал в Фейсбук глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.



Жена Шаройко Елена сообщила "Украинскому радио", что назначенная Минском адвокат "предоставила подписку о неразглашении", поэтому супруге ничего не сообщают.



Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим подтвердил, что Шаройко обвиняют в шпионаже, он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием, украинского консула пустили к задержанному после того, как белорусской стороне был направлен соответствующий запрос.

