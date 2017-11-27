Гройсман проведет переговоры с руководством Грузии

Украинская правительственная делегация в ходе визита в Грузию проведет встречи на высшем уровне, сообщил в понедельник премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Гройсман находится в Грузии с двухдневным официальным визитом.



"Украинская правительственная делегация начинает работу в Тбилиси – в рамках официального визита в Грузию. Впереди много встреч на высшем уровне, важные экономические переговоры, сверка часов текущего сотрудничества", — написал премьер на своей странице в Facebook.



На сайте кабмина Украины также сообщается, что Гройсман проведет переговоры с президентом, премьером и главой парламента Грузии, примет участие в большом экономическом форуме "Один пояс – один путь".



Гройсман также посетит Центр реабилитации военных, где проходят лечение украинские военнослужащие, и откроет памятник поэтессе Лесе Украинке в Кахетии.

