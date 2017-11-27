Стерненко и его психически нездоровая команда. Голый Резун и «слава Украине»

Интересно, у губернатора Степанова и на залог не совсем психически здорового Игоря Резуна найдутся лишние 600 тысяч?



Завтра в Одессе суд должен рассмотреть меру пресечения в отношении молодого человека, который подозревается в том, что в день потасовки возле Летнего театра бросил тяжелый предмет в голову начальника областной полиции.



До этого инцидента о соратнике Стерненко Игоре Резуне широкой публике ничего известно не было. Отчасти это можно объяснить тем фактом, что вокруг Стерненко и его команды существовал ореол защищенности и неприкасаемости.



История с Летним театром изменила расклад сил, о чем говорит и видео, которое бывшие друзья зарвавшихся активистов начали выкладывать в сеть.



На видео - обнаженный Игорь Резун. Поведение активиста вряд ли можно назвать адекватным. Какой будет реакция губернатора, так рьяно защищающего Стерненко и Ко?





