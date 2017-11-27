НАПК вынесло предписания 15 топ-чиновникам

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) внесло 15 предписаний высокопоставленным чиновниками. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в понедельник, 27 ноября. "По состоянию на сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло 15 предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона", – говорится в сообщении пресс-службы.



Предписания были вынесены по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок органов государственной власти и местного самоуправления по организации работы по предупреждению и выявлению коррупции.



Предписания вынесены первому вице-премьер-министру Украины - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру юстиции Павлу Петренко, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, министру молодежи и спорта Игорю Жданову, министру культуры Евгению Нищуку.Кроме того предписания вынесены главам 9 других центральных органов исполнительной власти и руководителям 4 органов местного самоуправления.