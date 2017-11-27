В США проверят сирены оповещения о ядерном ударе

В американском штате Гавайи впервые со времен холодной войны протестируют систему оповещения о ядерном ударе, сообщает NBC.



Местные власти решились на такой шаг из-за напряженной ситуации между Вашингтоном и Пхеньяном. По словам главы агентства по чрезвычайным ситуациям Гавайев Верна Мияги, ядерный удар со стороны КНДР маловероятен, но если это произойдет, то острова станут наиболее вероятной целью.



"Мы ближе к Северной Корее, чем большинство территорий США. Тяжело не заметить угрозу: мы следим за новостями, видим, что проходят запуски ракет и ядерные испытания" – сказал Мияги.



Испытывать систему оповещения начнут с 1 декабря. Ожидается, что сирена будет звучать ежемесячно. Также сигнал планируется использовать для оповещения о приходе цунами или ураганов.



Власти Гавайев уже проводят для местных жителей инструктажи. В случае ядерной атаки рекомендуется найти укрытие, "желательно, в бетонном сооружении", и выжидать там, имея запас воды и еды минимум на 48 часов.



Американские эксперты отмечают, что ракеты КНДР за 20 минут могут долететь до Гавайских островов. Военным потребуется около пяти минут, чтобы определить траекторию движения ракеты, после чего остается около 15 минут для оповещения населения об угрозе.

