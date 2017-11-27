Россиянка выиграла «Детское Евровидение»

14-летняя россиянка Полина Богусевич выиграла песенный конкурс «Детское Евровидение-2017», который завершился в Тбилиси вечером 26 ноября.



Богусевич исполняла песню «Крылья» на русском языке. Она получила 188 баллов. Второе место занял 12-летний грузинский исполнитель Григол Кипшидзе. Он получил 185 баллов.







В «Детском Евровидении» принимают участие 15 европейских стран и Австралия. Большинство стран-фаворитов взрослого «Евровидения», в том числе Швеция, Великобритания, Бельгия, Австрия, участия в детском конкурсе не принимают.

