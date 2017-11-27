Порошенко поздравил Бориса Патона с 99-летием

Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Национальной академии наук Украины, академика Бориса Патона с днем рождения.



"Поздравляю с 99-летием великого украинского ученого и изобретателя Бориса Патона. Незаурядный ум, жизненная энергия и трудолюбие Бориса Патона впечатляет. А его наследие навсегда запечатлеет его имя в истории мировой науки", - говорится в поздравлении главы государства на странице в Фейсбуке.



П.Порошенко поблагодарил Б.Патона за "дар творить во благо и во имя украинского народа" и пожелал ему здоровья и сил.



Б.Патон – украинский ученый в сфере сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952). Герой Украины. Президент НАНУ (с 1962 года). Президент Международной ассоциации академий наук (с 1993 года). Автор более 1000 публикаций и свыше 400 изобретений.

