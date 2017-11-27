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- Участнику ОПГ, шантажировавшей застройщика, суд избрал наиболее жесткую меру пресечения. Кто следующий?!
Участнику ОПГ, шантажировавшей застройщика, суд избрал наиболее жесткую меру пресечения. Кто следующий?!
16 ноября 2017 года рассмотрев апелляцию прокуратуры на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста одному из подозреваемых ОПГ, шантажировавших известного застройщика, суд отменил решение первой инстанции и избрал Александру Лопате меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
Такое решение было принято учитывая обстоятельства и тяжесть уголовного правонарушения, совершенного подозреваемым.
Подозреваемого Александра Лопату правоохранители взяли под стражу непосредственно в зале суда и следующие несколько месяцев он проведет в СИЗО.
Кроме Александра Лопаты под стражей находятся еще двое подозреваемых данного уголовного производства.
Стоит отметить, что всем задержанным в рамках этого уголовного производства избрана наиболее строгая мера пресечения, что свидетельствует о наличии обоснованного подозрения в совершении данными лицами уголовного преступления. Поэтому заявления в социальных сетях и СМИ других участников ОПГ - Валентины Аксеновой, Александра Дядюка, Светланы Синчуговой, Александра Синчугова, Юрия Ефремова, причастных к данному уголовному преступлению – абсолютно безосновательные.
В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках расследования, которое открыто по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 25 октября сотрудники Национальной полиции при участии спецподразделения КОРД провели спецоперацию, в рамках которой задержали при попытке получения 200 тысяч долларов США преступную группу псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков.
"Эта группа, работая под прикрытием общественной организации, длительное время вымогала у крупного застройщика деньги, препятствуя его законной хозяйственной деятельности. Для этого устраивались митинги при участии граждан, якобы жителей района, где велось строительство. Провоцировались стычки и конфликты. Сами злоумышленники, называя себя представителями местных жителей, рассылали в государственные службы разных уровней запросы и подавали судебные иски" – сообщила в комментарии Цензор. net спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Наталия Калиневская.