Участнику ОПГ, шантажировавшей застройщика, суд избрал наиболее жесткую меру пресечения. Кто следующий?!

16 ноября 2017 года рассмотрев апелляцию прокуратуры на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста одному из подозреваемых ОПГ, шантажировавших известного застройщика, суд отменил решение первой инстанции и избрал Александру Лопате меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5 миллионов гривен.



Такое решение было принято учитывая обстоятельства и тяжесть уголовного правонарушения, совершенного подозреваемым.



Подозреваемого Александра Лопату правоохранители взяли под стражу непосредственно в зале суда и следующие несколько месяцев он проведет в СИЗО.



Кроме Александра Лопаты под стражей находятся еще двое подозреваемых данного уголовного производства.



Стоит отметить, что всем задержанным в рамках этого уголовного производства избрана наиболее строгая мера пресечения, что свидетельствует о наличии обоснованного подозрения в совершении данными лицами уголовного преступления. Поэтому заявления в социальных сетях и СМИ других участников ОПГ - Валентины Аксеновой, Александра Дядюка, Светланы Синчуговой, Александра Синчугова, Юрия Ефремова, причастных к данному уголовному преступлению – абсолютно безосновательные.



В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках расследования, которое открыто по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, 25 октября сотрудники Национальной полиции при участии спецподразделения КОРД провели спецоперацию, в рамках которой задержали при попытке получения 200 тысяч долларов США преступную группу псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков.



"Эта группа, работая под прикрытием общественной организации, длительное время вымогала у крупного застройщика деньги, препятствуя его законной хозяйственной деятельности. Для этого устраивались митинги при участии граждан, якобы жителей района, где велось строительство. Провоцировались стычки и конфликты. Сами злоумышленники, называя себя представителями местных жителей, рассылали в государственные службы разных уровней запросы и подавали судебные иски" – сообщила в комментарии Цензор. net спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Наталия Калиневская.



