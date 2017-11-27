Огонь за неделю унес жизни 56 человек

На прошлой неделе на пожарах в Украине погибли 56 человек, ориентировочные убытки составляют 4 млн 621 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.



"На пожарах погибло 56 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 621 тыс. грн", - говорится в сообщении.



В целом же, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 341 НП. Подразделениями ГСЧС в целом спасены 40 человек.



В частности, ликвидировано 916 пожаров, только на пожарах спасено 32 человека и не допущено уничтожение огнем 423 зданий и 39 ед. техники.



В течение недели на водных объектах погибло 12 человек.

