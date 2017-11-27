В СМИ рассекретили «гибридных» журналистов Кремля в Украине

Гибридная война породила в Украине касту «гибридных» журналистов. Они действуют в тренде российской пропаганды. Их медиа-активность направлена на дискредитацию страны. В их информационных выхлопах отсутствует внятная точка зрения украинской стороны. Об этом сообщает автор блога на «Корреспондент.нет».



На сленге таких вещателей называют «консервами». Спецслужбы РФ вербуют их в Украине, «закладывая» на хранение, чтобы вскрыть в нужное время и нужном месте.



Крайним выхлопом стали «разоблачения» скандального блогера Владимира Бойко, который за близость к «прокурорским Пшонки» получил кличку «Мафиоз». Еще тогда он заработал репутацию «сливного бачка» для компромата и фейков, разработанных в интересах Москвы. В этот раз на украинских силовиков повесили «всех собак» за обострение ситуации на белорусском направлении.



Дискредитация наиболее успешных военачальников противника – давний постулат, отмеченный ещё Сунь Цзы в трактате «Искусство войны». Сегодня его использует Кремль в гибридной агрессии. Под удар пропаганды попадают ключевые офицеры украинского Генштаба и наиболее боеспособных подразделений ВСУ. Среди объектов информационных спецопераций также – спецы ДКР СБУ и ГУР МОУ, которые бьют врага на своей и чужой территории, мешая России развернуться в некоторых странах, где ее позиции традиционно сильны.



То, что украинские разведчики наносят врагу серьезный урон, подтверждает даже кремлевская пропаганда. Если в начале войны на местах терактов находили визитки «Правого сектора», то сегодня ватное народонаселение «республик» пугают агентурной сетью и попытками переворота, за которым стоит разведка Минобороны.



Из наиболее известных операций, которые эксперты приписывают ГУР МО, это раскрытие и ликвидация кадрового полковника ВС РФ Бушуева, который на Донбассе командовал так называемой 7-й мотострелковой бригадой. Разведчики сработали на упреждение, в результате чего на тот свет Бушуев гордо оправился кадровым полковником ВС РФ, а не безымянным «шахтером» с позывным «Заря».



Кроме Бушуева, украинская разведка установила личность полковника Дмитрия Бондарева – командира так называемого 9-го отдельного мотострелкового полка, оккупировавшего Новоазовск, экс-командующего 51 парашютно-десантным полком 106 дивизии ВДВ РФ. Был идентифицирован и главарь отдельной мотострелковой бригады 2 АК «ЛНР», под псевдонимом Нефедов, который оказался кадровым полковником ВС РФ Андреем Рузинским, ранее возглавлявшим 102 военную базу ВС РФ в Гюмри.



Информация, полученная нашей разведкой, важна и для планирования АТО, и – международных судов, куда будут привлекать военных преступников из числа военнослужащих ВС РФ.



Даже незначительная часть информации, которая оказалась в публичном доступе, подчеркивает ее ценность для страны и уязвимость для врага. И дает понимание того, что российско-террористическая группировка не сама остановилась на линии соприкосновения. Ее остановили силой. В том числе, действиями украинской разведки. Поэтому сегодня она – под информационным прессингом. Когда не срабатывает дискредитация, включаются российские ДРГ. Достаточно вспомнить погибших героев Александра Хараберюша (ДКР СБУ) и Максима Шаповала (ГУР МО).



В настоящее время информационная атака направлена на офицеров ключевых структур украинской разведки – ДКР СБУ и ГУР МО. Показательно, что атака разворачивается в разгар конфликта между Украиной и Беларусью. Ее цель, в том числе, – усложнить поиск компромисса между Минском и Киевом. Что полностью отвечает интересам Москвы. Ее кураторы в Украине ищут болезненные точки в отношениях Минска и Киева. Кремль склоняет Лукашенко к агрессии с Украиной. Его цель – создать нам горячую точку на границе с Беларусью.



Совершенно ясно, что выхлопы «фригидных» пропагандистов типа Бойко-Мафиоза, Монтян или Шария не имеют и малейшей доказательной основы. Разбирать их содержательные «атомы» – все равно, что искать поэзию на стенах общественного клозета поселка Бухалово Ярославской области (РФ). Цель «гибридных» журналистов – бросить охапку дров в тлеющий конфликт.



Исходя из этого, растопыренные в Украине «щупальца» кремлевского спрута нужно безжалостно рубить. Чтобы они не тиражировали фейки, не заливали цементом Вечный огонь, не убивали украинских патриотов…



Информационные провокации, кроме надлежащей реакции органов безопасности, должны быть маркером для экспертов. Каждый, кто засветился на вражеской стороне, должен терять корпоративную легитимность и быть опущенным до уровня маргинала и ФСБешного бота.



В условиях войны обществу крайне важна идентификация «свой-чужой». Оно должно понимать, кто борется с врагом – на фронте, в тылу, на чужой территории... А кто – играет на стороне врага, зарабатывая на войне против своего народа.

