Глава САП Холодницкий вернулся на работу после переутомления

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий с понедельника вернулся на работу. Об этом Українським Новинам сообщила САП.



Холодницкий с утра посетил медиков и после этого вернулся в рабочий кабинет.



Как сообщали Українські Новини, Холодницкий подтвердил, что попал в больницу с хроническим переутомлением. Холодницкий сообщил, что его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления.



Изначально Холодницкого забрали в больницу с подозрением на инфаркт.

