В Украине в ближайшие сутки ожидаются дожди и мокрый снег

В Украине в ближайшие сутки 28 ноября большая часть территории страны окажется в зоне влияния атмосферного фронта и теплого атлантического воздуха, лишь восточная часть останется в холодной воздушной массе и в поле повышенного давления, сообщает Укргидрометцентр. В восточных областях Украины осадков не ожидается, температура ночью 4-9° мороза, днем 1-3° мороза. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму прогнозируется дождь, температура ночью 0-6° тепла, днем 4-9°.



На остальной территории ночью – дождь и мокрый снег, днем местами небольшие осадки (лишь в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях без осадков). Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.



Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.



В Киеве 28 ноября ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 ноября самая высокая температура днем была 14,0° в 1949 году, самая низкая ночью -16,2° в 1892 году.



В Украине 29 ноября в южной части небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5 тепла, днем 5-12° тепла (в Запорожской области в течение суток от 2° тепла до 3° мороза).



На остальной территории прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег; температура в течение суток 3° тепла до 2° мороза (ночью в восточных регионах, Сумской и Полтавской областях 3-8° мороза).



Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.



В Киеве 29 ноября небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

