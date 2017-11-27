Кабмин одобрил снижение скорости движения автомобилей в населенных пунктах

Кабинет министров Украины установил, что скорость передвижения автомобильного транспорта в населенных пунктах будет снижена до 50 км/ч с 1 января 2018 года. Соответствующее постановление №883 от 10 ноября было опубликовано в "Урядовом курьере" №223 от 25 октября.



Согласно документу, в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, ранее такая норма составляла 60 км/ч.



В сообщении, которое прилагается к постановлению, говорится, что это решение будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей. На сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/ч.



Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза.



Постановление вступает в силу 1 января 2018 года.