Судьи на ЧМ-2018 впервые получат право прерывать матч из-за расизма

Во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, арбитры впервые получат право останавливать матчи или отменять их в случае расизма или иных проявлений нетерпимости. Об этом объявил глава ФИФА Джанни Инфантино.



«Борьба с дискриминацией — один из наших главных приоритетов», — заявил Инфантино, добавив, что проявления дискриминации «абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении».



Также, по словам главы ФИФА, на чемпионате мира будет уделено особое внимание борьбе с допингом. Футболисты всех сборных будут проходить тестирование с участием аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лабораторий, сообщил он.



Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи ЧМ примут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи, Санкт-Петербург и Москва.



Жеребьевка участников турнира пройдет 1 декабря в Кремле.

