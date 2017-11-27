Высоту полета МКС увеличат на 600 метров

Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована в среду, 29 ноября, с помощью двигателей пристыкованного грузового корабля "Прогресс МС-06", сообщил представитель Центра управления полетами (ЦУП).



"Согласно предварительным расчетам, средняя высота орбиты должна увеличиться на 0,6 километра и составить примерно 404 километра", — сказал представитель ЦУП.



Коррекцию проведут для формирования баллистических условий для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-05", запланированной на 14 декабря 2017 года, а также сближения и стыковки со станцией пилотируемого корабля "Союз МС-07", запуск которого запланирован на 17 декабря 2017 года.

