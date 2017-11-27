В Киеве продлят работу общественного транспорта на Новый год и Рождество

Киевская городская государственная администрация продлила работу троллейбусов, трамваев, автобусов и маршруток и столичного метрополитена в ночь на 19 декабря 2017 года, 1 января и 7 января 2018 года.



Об этом на брифинге сообщила директор департамента культуры КГГА Диана Попова, передают Українські Новини.



"Работа метрополитена будет продлена в ночь на 19 декабря и новогоднюю и рождественскую ночи", - сказано в нем.



Также будут внесены изменения в работу наземного общественного транспорта.

