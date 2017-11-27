Премьер Испании назвал абсурдом возможность выхода Каталонии из ЕС

Премьер Испании назвал абсурдом возможность выхода Каталонии из ЕС

Председатель правительства Испании Мариано Рахой назвал абсурдной идею возможного выхода Каталонии из состава Европейского союза (ЕС). Об этом он заявил в понедельник, передает агентство EFE.

Ранее отстраненный от должности лидера Каталонии Карлес Пучдемон утверждал, что жители автономного сообщества должны проголосовать по вопросу членства региона в ЕС. По мнению главы правительства Испании, "абсурдно претендовать на то, что Каталония выйдет из состава Евросоюза". "В настоящий момент должен говорить народ, а не он [Пучдемон]", - отметил Рахой.

Премьер подтвердил, что прогноз роста ВВП на будущий год составляет 2,3%. Однако, по словам главы кабмина, существует вероятность, что показатель достигнет отметки в 3%, если "спокойная, нормальная и стабильная" ситуация вернется в Каталонию. "Поэтому так важны закон и конституция, и так смехотворно то, что делают некоторые, чтобы противопоставить закон демократии, поскольку без закона нет демократии", - отметил Рахой.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, однако 8 ноября Конституционный суд страны признал этот документ недействительным. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

После ее одобрения Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономном сообществе.