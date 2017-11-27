Космохолод нации и эвакуация с языком...

...Когда гарант нации как-то напомнил счастливым гражданам, что Украина – уже более 20 лет космическая держава, я сначала очень обрадовался: знай наших! А потом у меня в квартире опять пропало электричество. Вдобавок к отсутствию горячего водоснабжения и центрального отопления, что, соответственно, провоцировало жителей космической державы на включение множества дополнительных нагревательных приборов, которые, как мне сказали, и выбивали фазу. На холодном ветру за окнами дубарь и в комнатах стал приближаться к космическому. Реально, хоть скафандр надевай...



...Я в отчаянии и ступоре зачем-то вышел на лестничную клетку, а сверху пешком (лифт тоже обесточило) спускалась молодая семья. Мужик впереди, а сзади жена с маленьким ребенком на руках и таким модным фонариком на лбу. «О-о-о-о, и у вас эвакуация?», – весело спросила она, рассекая тьму в убогом обшарпанном парадном, добавляя некую фантасмагорическую нездешность ситуации. Мы хихикнули, и я вспомнил и слова гаранта, и то, почему я так неосознанно радовался. Хорошо, что в космической Украине пока не делают скафандры шоколадного цвета. Ведь если бы делали, то в случае успешного запуска космического корабля и эвакуации от невыносимых условий жизни хоть в космос и там знали бы ЧТО и ОТКУДА к ним прилетело. И ЧТО осталось внизу. По цвету определили бы. А может, и по запаху...



И это, братцы, реальная проблема. «Нови кыяны з Коломыи чы Франкивська» на волне революции гидности в поисках работы и политического гастарбайтерства на митингах и эрзац-майданах постепенно осваивают столицу выбравшей Европу Украины, как голодные блохи ослабевшую дворовую Жучку. И, оттирая местных, как они говорят с ненавистью, «зажравшихся», они, похоже, несут сюда и свои представления о гигиене. Во всяком случае, зимой не моются вообще и при наличии горячей воды («та скикы там тийеи зымы?»). А теперь, только с холодной водой в квартирах, и зимой придется в общественный транспорт надевать респираторы, пропитанные какими-нибудь ароматизаторами. Ибо смерть от удушья в свинарнике из людей – это уже реалии. И не только киевским снобам или «гнилой интеллигенции». Потому что вонь немытых тел европейской нации по силе и остроте сравнима разве что с «воздухом свободы», добытой этой самой нацией в зареве и смраде горящих покрышек. Или в, извините, обосцанных подъездах радушных киевлян, которые носили на майдан горячий чай в термосах и совсем не надеялись на такую «сдачу» от «свободы». А ее им дали. Так как известен же самый патриотический анекдот на эту тему: «Куме, а шо означает «Ж» на нужнике? – Мабуть, «жыдивськый». – А «М»? – «Москальськый». – Тю-у-у-у, а дэ ж мэни, украинцю, опоржныцця? – А скризь, ты ж хазяин цийеи зэмли...». И все думали, что это анекдот, а когда «пэрэмогла свобода», то поняли – это жизнь...



Можно было бы в обледенелых аудиториях взращивать морозоустойчивую элиту с холодостойкими мозгами, чтобы и в космосе ей было не холодно, и в Сибири, которую явно придется осваивать, когда Рашка скоро распадется под напором украинской мысли и мощи. Но это, как говорится, следующий этап отражения «российской агрессии на европейскую свободу». Он однозначно вступит в силу, как только по Рашке пойдут более заметные трещины



Виолетта ведь и в Лондоне пышается, что она украинка, просит украинскую громаду не осуждать ее за предательство и обещает вернуться. Но как-то с душком у нее это получается. Особенно когда она сказала, что бдит у задницы джентльмена, чтобы дать образование сыну. И не в Украине в неотапливаемом зимой выше, а в Лондоне

Но я не об этом. Космическая уверенность гаранта – это не единственное, чем может гордиться нация, которая еще во времена расцвета ажурной трипольской керамики осваивала путь во Вселенную (если верить Валерию Бебику, Вове Вятровичу и какому-то Александру Палию, который уже сейчас видит Московский Кремль в руинах). И даже переносила маршрут на глину такими узорами, что даже маститые психиатры сейчас не знают, как и чем лечить упомянутую троицу. А ведь это может понадобиться. Ну, когда весь этот бред все же закончится, и сегодняшних мейнстримных «вчьоных» привезут в лечебницу...Короче, есть достижения и поважнее. Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко недавно сообщил о чудесном ноу-хау на тему «Как космической стране пережить холода без потерь для бюджета, нужного для освоения Вселенной». Ну, чтобы ни центральной, ни местным властям, ни даже тупорылым ЖЭКам на местах не надо было париться с предоставлением коммунальных услуг, ремонтировать трубы, подавать тепло и горячую воду, заботиться об электричестве в таких домах, как мой. И не зря в Украине есть не только космос, но и «вчьоные». Они и идут в авангарде мысли. По данным Кучеренко, вузы (или как сейчас модно и патриотично говорить «выши»), которые не в состоянии оплачивать коммунальные счета, поступили практически гениально – пошли по линии наименьшего сопротивления и... отказались от обучения будущей элиты нации в зимний период. «Студентам Киевского Национального Университета предложено погулять 2,5 месяца до 1 марта. Львовская Политехника – до 11 марта, – сообщил Кучеренко. – Думаю, это повсеместная практика, связанная с экономией средств. Зарплата четырех членов правления «Нефтегаза» за 2016 год – 51 млн. грн. Найдите мне еще одну такую страну. У меня – все», – горделиво изрек Леша-экс-министр. Как простенько и со вкусом!Тут есть, конечно, некий минус – можно было бы в обледенелых аудиториях взращивать морозоустойчивую элиту с холодостойкими мозгами, чтобы и в космосе ей было не холодно, и в Сибири, которую явно придется осваивать, когда Рашка скоро распадется под напором украинской мысли и мощи. Но это, как говорится, следующий этап отражения «российской агрессии на европейскую свободу». Он однозначно вступит в силу, как только по Рашке пойдут более заметные трещины и послышится более устойчивый треск. А пока можно и нужно экономить деньги. И, надеясь на Бога, бороться с коррупцией. Хотя тот же Кучеренко заметил, что и тут не обошлось без неких коррупционных намеков: цена газа для религиозных организаций составляет 3920 гривен за тысячу кубометров, тогда как для бюджетных организаций – вузов, школ, больниц – от 9500 до 10000 гривен в зависимости от области. Почему такая разница? Неужели и к Всевышнему надеются «подмазаться», чтобы помог и не оставил в беде?..Я, правда, отчаявшись чего-либо внятного добиться насчет тепла в доме от уродо… извините, вперед смотрящих заботливых экспериментаторов нации из ЖЭК №901, Соломенской райадминистрации, Киевской мэрии во главе с Виталиком Кличко и администрации «Киевэнерго», предлагал более радикальный способ повышения морозоустойчивости нации, гордящейся своим настоящим, явно космическим по масштабу идиотизма и цинизма. То есть, кроме зданий, где сидит власть, вообще нигде не отапливать, не баловать горячей водой и отрубить свет. Тогда нация или сдохнет, или выедет, эвакуируется, эмигрирует на фиг из страны. И все! И ничего не надо! Кроме того, вы представляете, какие арийские и укрские монстры нации, готовые на все, останутся в Украине из тех, кто выживет в таких условиях и патриотично останется жить на этой земле. Да их любой дурдом и любая клиника, занимающаяся трансплантологией органов, даром возьмут. На свое содержание.Еще бы! Быть патриотом в таких условиях и гордиться тем, что твоя страна космическая, – это же бесценный материал! Как говорил москаль Маяковский, гвозди бы делать из этих людей. Но гвозди в Европе есть, а вот селезенки, почки, роговицы глаз, другой менее значимый «ливер» – это пока дефицит. По этому триединому пути – в холодный космос, на кладбище, где уже все равно, холодно или жарко, либо по одиночке на органы в Европу – и предлагается идти нации, если анализировать, например, итоги последнего саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, где определяли евробудущее космической страны...Хотя, с другой стороны, есть же и успешные примеры того, как можно эвакуироваться из страны, устроить свою судьбу, думать о судьбе сына и при этом тоже «пышатыся». Вот вам классика жанра: закарпатка Виолетта Македон, соль и элита нации в одном флаконе, которая в 2016 году стала педагогом года в Украине, уехала в Европу. На заработки. И почти, как говорится, по специальности. Она – училка английского языка в школе –устроилась в Лондоне сиделкой у 80-летнего английского перду… пардон, джентльмена, который положил ей оклад: за один день – как в Украине за месяц. Согласитесь, при такой зарплате и руками можно работать, и язык пригодился.А опыт какой европейский Виолетта может приобрести! Ну, как в таких случаях говорят вице-премьер по интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и первый вице-спикер Верховной Рады Ира Геращенко, еле контролируя естественную зависть, для того же революция гидности и приблизила подписание Соглашения об ассоциации, а гарант нации буквально телом своим продавил безвиз. Чтобы укры и арии ехали лакомиться круассанами, запитыми братиславской кавой после прослушивания венской оперы, потом шли на европейские производства, перенимали опыт и заботливо несли его домой и там так же заботливо передавали выжившим морозоустойчивым. Представляете: вот вернется Виолетта с набранным опытом, и как же она только лихо будет обходиться с любой старческой задницей в Украине. Если, правда, к тому времени старики еще останутся в Украине после пенсионной реформы и медицинской заботы реформаторши Ульяны «Доктор Смерть». Но это другой разговор. Главное – опыт у Виолетты будет бесценный...И Виолетта ведь и в Лондоне пышается, что она украинка, просит украинскую громаду не осуждать ее за предательство и обещает вернуться. Но как-то с душком у нее это получается. Особенно когда она сказала, что бдит у задницы джентльмена, чтобы дать образование сыну. И не в Украине в неотапливаемом зимой выше, а в Лондоне. Сын ее пока дома, в Украине, но Виолетта поклялась мамой, что обязательно выдернет его для приобретения европейского опыта и образования. И она ведь это сама сказала: «Я поехала, чтобы получать языковую практику для себя. Во-вторых, у меня есть сын, который хочет получать образование в этом государстве. ...В мои планы входило вернуться в Украину, получить еще больший опыт, чтобы делиться им со своими коллегами и с учениками в первую очередь». Ага! Съели?!...Конечно, многие могут ехидно предполагать, что если и для отрока Виолетты найдется удобная и щедрая задница для мытья, то он вряд ли вернется в нэньку. Но я лично не верю в эти злобные домыслы. Ну кто из молодых укров и ариев не захочет вернуться домой, если ему предложат оттуда полететь в тот же космос? Ведь Украина – это, в который раз напоминаю, космическая держава...