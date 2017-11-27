В ООН заявили, что в связи со сменой власти следует отменить санкции против Зимбабве

Мировому сообществу следует отреагировать на смену власти в Зимбабве отменой санкций против этой страны. Такое мнение в понедельник высказали в распространенном в Женеве заявлении независимый эксперт ООН по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка Альфред Морис де Зайас и спецдокладчик по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.



Они приветствовали тот факт, что смена власти в Зимбабве прошла без кровопролития. "Уход в отставку [Роберта] Мугабе возвещает о начале новой эры, которая должна быть основана на демократии и верховенстве закона", - говорится в заявлении. "Однако этого не случится под воздействием экономического принуждения", - подчеркивают эксперты ООН, напоминая, что "санкции привели лишь к страданиям рядовых людей, а не к политическим переменам".



"Сейчас настало время для политического диалога и восстановления функционирования экономики", - указывают де Зайас и Джазаири. "Мы призываем международное сообщество работать вместе с Зимбабве над восстановлением экономики и финансовой системы, над созданием условий для свободных и справедливых выборов", - отмечается в документе.



В 2002 году страны Евросоюза приняли пакет экономических санкций против Мугабе и ряда чиновников его администрации, обвинив их в нарушениях прав человека и многочисленных злоупотреблениях в ходе подготовки к президентским выборам 2002 года. В следующем году к этим мерам присоединилось правительство США. За прошедшие годы экономические ограничения неоднократно продлевались и пересматривались. Сейчас под их действие подпадают около 200 физических и юридических лиц, включая Мугабе и его жену Грейс.

