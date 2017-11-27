Под Житомиром женщина задушила и добила утюгом мужа-атошника

В селе Заричаны возле Житомира полиция задержала 47-летнюю женщину, которая убила своего мужа, бойца АТО. Причина преступления – споры по поводу раздела имущества после развода, сообщает местное издание Житомир.info, ссылаясь на информацию полиции.



О преступлении в полицию сообщил местный житель. Убийство произошло 26 ноября. Женщина выстрелила в мужа четыре раз, душила его подушкой, и добивала утюгом. Мужчине около 42-лет, его позывной "Акела". Его успели забрать в больницу.



Врачи диагностировали у пациента черепно-мозговую травму, ушибы и раны головы, политравму, а также пулевые ранения грудной клетки и плеча. Спасти его не удалось. А его бывшая жена сбежала с места убийства. Сведения о преступлении внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

