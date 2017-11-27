Кулеба: возвращение России в ПАСЕ лоббируют мощные силы

Призыв генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда услышать Россию и сохранить ее в Совете Европы свидетельствует о включении мощнейших сил в попытки любым способом сформировать коалицию в поддержку возвращения России в ПАСЕ. Об этом Укринформу сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, комментируя статью в Financial Times с комментариям Ягланда о необходимости возвращения делегации России в ПАСЕ.



«Открытые и четкие сигналы такого высокого должностного лица, как генсек, является игрой на максимальное поднятие ставок. Очевидно, сейчас речь идет о том, чтобы любыми правдами и неправдами сформировать коалицию в поддержку возвращения России в ПАСЕ даже ценой разрушения ценностей, принципов и механизмов влияния Совета Европы», - сказал дипломат.



Глава украинского представительства при СЕ уверен, что со своей позиции Украина сейчас отстаивает не только свои интересы, но и интересы Совета Европы.



«Для Украины это означает, что в бой за Россию открыто включились мощные силы. Однако мы готовы и дальше вести свою линию и принимать тяжелые решения. Украина сейчас стоит на защите не только украинского интереса, но и интересов Совета Европы», - подчеркнул Кулеба.



Что касается поездок генсека СЕ, осуществленных в последнее время, дипломат указал, что такое лоббирование возвращения делегации РФ со стороны Ягланда происходило на фоне того, что в Москве никогда не заявляли о возможности выхода из СЕ.



«Генеральный секретарь за последние месяцы действительно совершил турне, призывая ключевые столицы Европы услышать Россию и сохранить ее в СЕ. При этом сама Россия никогда не озвучивала возможность выхода из организации», - подчеркнул Кулеба.

